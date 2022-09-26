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Сергей Ребров передал очередной автомобиль украинским военным

Наши за границей
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Украинский тренер продолжает помогать своей стране во время войны

Сергей Ребров передал очередной автомобиль украинским военным

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продолжает помогать нашим защитникам. Украинский специалист передал очередной автомобиль на нужды военных.

Об этом сообщил известный теннисист Сергей Стаховский, который является кумом Реброва.

"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков. Автомобиль No5 доставлен в Добровольчий підрозділ "Хартія" батальон территориальной обороны.

Желаю моему близкому другу Сергей Реброву очень успешного сезона в "Аль-Айне", чтобы мы могли продолжать нашу миссию", — написал он.

Стоит отметить, что уже не первая помощь 48-летнего специалиста.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с Россией
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