Сергей Ребров передал очередной автомобиль украинским военным

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продолжает помогать нашим защитникам. Украинский специалист передал очередной автомобиль на нужды военных.

Об этом сообщил известный теннисист Сергей Стаховский, который является кумом Реброва.

"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков. Автомобиль No5 доставлен в Добровольчий підрозділ "Хартія" батальон территориальной обороны.

Желаю моему близкому другу Сергей Реброву очень успешного сезона в "Аль-Айне", чтобы мы могли продолжать нашу миссию", — написал он.