Сергей Ребров передал очередной автомобиль украинским военным
Украинский тренер продолжает помогать своей стране во время войны
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продолжает помогать нашим защитникам. Украинский специалист передал очередной автомобиль на нужды военных.
Об этом сообщил известный теннисист Сергей Стаховский, который является кумом Реброва.
"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков. Автомобиль No5 доставлен в Добровольчий підрозділ "Хартія" батальон территориальной обороны.
Желаю моему близкому другу Сергей Реброву очень успешного сезона в "Аль-Айне", чтобы мы могли продолжать нашу миссию", — написал он.
Стоит отметить, что уже не первая помощь 48-летнего специалиста.
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