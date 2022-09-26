Нойок подписал контракт с клубом из Израиля
Перебрался в Израиль
фото из свободных источников
Украинский полузащитник Александр Нойок подписал контракт с израильским клубом "Маккаби" Бней-Рейне. В "Маккаби" хавбек перешел на правах свободного агента.
По словам агента футболиста Алексея Лазоренко, игрок подписал контракт до конца сезона 2022/23, сообщает FootBoom.
"Маккаби" Бней-Рейне в израильской Премьер-лиге идет на 12-м месте, набрав 3 очка в пяти матчах.
Воспитанник "Шахтера" известен в Украине своими выступлениями за "Металлист" и донецкий "Металлург." Также хавбек выступал за "Говерлу", белорусские "Динамо" Минск, "Динамо" Брест и "Рух", российский "Оренбург".
Последним клубом игрока был кипрский "Аполлон", за который Нойок провел полгода.
מכבי בני ריינה מודיעה על החתמת הקשר האוקראני אלקסנדר נויוק.— Maccabi Bnei Reineh (@maccabireineh) September 24, 2022
مكابي أبناء الرينة يعلن عن ضم لاعب خط الوسط الأوكراني اليكسندر نويوك. pic.twitter.com/9pTsm3LhcV
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