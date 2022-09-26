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Нойок подписал контракт с клубом из Израиля

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Перебрался в Израиль

Нойок подписал контракт с клубом из Израиля

фото из свободных источников

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Украинский полузащитник Александр Нойок подписал контракт с израильским клубом "Маккаби" Бней-Рейне. В "Маккаби" хавбек перешел на правах свободного агента.

По словам агента футболиста Алексея Лазоренко, игрок подписал контракт до конца сезона 2022/23, сообщает FootBoom.

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"Маккаби" Бней-Рейне в израильской Премьер-лиге идет на 12-м месте, набрав 3 очка в пяти матчах.

Воспитанник "Шахтера" известен в Украине своими выступлениями за "Металлист" и донецкий "Металлург." Также хавбек выступал за "Говерлу", белорусские "Динамо" Минск, "Динамо" Брест и "Рух", российский "Оренбург".

Последним клубом игрока был кипрский "Аполлон", за который Нойок провел полгода.

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В статье: Александр Нойок
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