Нойок подписал контракт с клубом из Израиля

Украинский полузащитник Александр Нойок подписал контракт с израильским клубом "Маккаби" Бней-Рейне. В "Маккаби" хавбек перешел на правах свободного агента.

По словам агента футболиста Алексея Лазоренко, игрок подписал контракт до конца сезона 2022/23, сообщает FootBoom.

Читайте также Обоюдное согласие сторон. Александр Нойок досрочно покинул кипрский клуб

"Маккаби" Бней-Рейне в израильской Премьер-лиге идет на 12-м месте, набрав 3 очка в пяти матчах.

Воспитанник "Шахтера" известен в Украине своими выступлениями за "Металлист" и донецкий "Металлург." Также хавбек выступал за "Говерлу", белорусские "Динамо" Минск, "Динамо" Брест и "Рух", российский "Оренбург".

Последним клубом игрока был кипрский "Аполлон", за который Нойок провел полгода.