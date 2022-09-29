Лунин и еще один наш легионер получили награду от издания Marca

Украинские вратари Андрей Лунин ("Реал") и Никита Федотов ("Понферрадина Б") получили приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке от испанской газеты Marca.

Этой наградой Marca выразила солидарность украинцам, которые по-разному поддерживают свой народ во время российского вторжения. Никита Федотов два месяца защищал Украину в составе ВСУ, а Андрей Лунин использует свою популярность и медийность, чтобы освещать события в Украине и призывать мировое сообщество поддерживать украинский народ.

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Андрей Лунин не смог побывать на награждении Marca Awards Gala, потому что 27 сентября проводил матч за сборную Украины против Шотландии в Лиге наций. Никита Федотов посетил мероприятие и получил свою награду, а также призвал Европу продолжать поддерживать Украину, чтобы как можно скорее закончить войну.

Трофей фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке вручается ежегодно и назван в честь двух испанских футболистов, трагически погибших из-за сердечного приступа.