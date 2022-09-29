Реал летом рассмотрит вариант с продажей Лунина
Контракт до 2024 года, и снова второй кипер после Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Diego Souto
Украинский голкипер "
Источник пишет о том, что в клубе довольны работой Лунина, но понимают, что в следующем сезоне он снова будет вторым номером после Тибо Куртуа. При этом высказывается мнение, что Лунин должен был бы выходить в основе, если бы не Куртуа – такого мнения якобы придерживаются люди в менеджменте "Реала".
Отмечается, что сам украинец хочет получать игровую практику и рассматривает вариант с трансфером.
И так как контракт Лунина с клубом рассчитан до лета 2024, летом 2023 "Реал" будет готов отпустить игрока, однако если за него будут предложены деньги за трансфер.
Напомним, что в прошлом сезоне вратарь провел всего 4 матча, в этом – ни одного.
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