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Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира

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Рейтинг возглавляет Альфонсо Дэвис

Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира, сообщает Transfermarkt. Портал оценивает украинца в 32 миллиона евро. Такую же трансферную стоимость отдают за одноклубника Зинченко Кирана Тирни.

Тройку самых дорогих футболистов сформировали Альфонсо Дэвис ("Бавария) - 70 млн, Эндрю Робертсон ("Ливерпуль)" - 65 млн и Тео Эрнандес ("Милан") - 55 млн.

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Топ-10 самых дорогих левых защитников мира

  1. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 70 миллионов евро
  2. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 65 миллионов евро
  3. Тео Эрнандес ("Милан") – 55 миллионов евро
  4. Марк Кукурелья ("Челси") – 55 миллионов евро
  5. Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 миллионов евро
  6. Ферлан Менди ("Реал") – 40 миллионов евро
  7. Бен Чилуэлл ("Челси") – 38 миллионов евро
  8. Хосе Гайя ("Валенсия") – 35 миллионов евро
  9. Киран Тирни ("Арсенал") – 32 миллиона евро
  10. Александр Зинченко ("Арсенал") – 32 миллиона евро
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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