Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Рейтинг возглавляет Альфонсо Дэвис
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира, сообщает Transfermarkt. Портал оценивает украинца в 32 миллиона евро. Такую же трансферную стоимость отдают за одноклубника Зинченко Кирана Тирни.
Тройку самых дорогих футболистов сформировали Альфонсо Дэвис ("Бавария) - 70 млн, Эндрю Робертсон ("Ливерпуль)" - 65 млн и Тео Эрнандес ("Милан") - 55 млн.
Топ-10 самых дорогих левых защитников мира
- Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 70 миллионов евро
- Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 65 миллионов евро
- Тео Эрнандес ("Милан") – 55 миллионов евро
- Марк Кукурелья ("Челси") – 55 миллионов евро
- Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 миллионов евро
- Ферлан Менди ("Реал") – 40 миллионов евро
- Бен Чилуэлл ("Челси") – 38 миллионов евро
- Хосе Гайя ("Валенсия") – 35 миллионов евро
- Киран Тирни ("Арсенал") – 32 миллиона евро
- Александр Зинченко ("Арсенал") – 32 миллиона евро
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