Calciomercato: Рома заинтересовалась Малиновским

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский заинтересовал римскую "Рому".

Об этом сообщает Calciomercato.

Сообщается, что команда Жозе Моуриньо внимательно следит за ситуацией вокруг украинца и попросила посредника изучить возможность переезда Малиновского в столицу Италии на условиях бесплатного трансфера.

Напомним, что украинец перешел в "Аталанту" из "Генка" 3 года назад. За это время он сыграл 129 матчей во всех турнирах, отличился 29 голами и отдал 27 результативных передач.