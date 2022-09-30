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Calciomercato: Рома заинтересовалась Малиновским

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Но пока что на уровне интереса

Calciomercato: Рома заинтересовалась Малиновским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал римскую "Рому".

Об этом сообщает Calciomercato.

Сообщается, что команда Жозе Моуриньо внимательно следит за ситуацией вокруг украинца и попросила посредника изучить возможность переезда Малиновского в столицу Италии на условиях бесплатного трансфера.

Напомним, что украинец перешел в "Аталанту" из "Генка" 3 года назад. За это время он сыграл 129 матчей во всех турнирах, отличился 29 голами и отдал 27 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Рома (Рим)
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Источник:
Calciomercato

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