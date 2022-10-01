Зинченко догнал Лужного по сыгранным матчам в АПЛ
У обоих украинцев – по 81
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня вышел в стартовом составе команды на матч против "Тоттенхэма".
Эта игра стала уже 81-й для украинца в АПЛ. Таким образом, он догнал по количеству сыгранных матчей другого украинского защитника "Арсенала" – Олега Лужного. Зинченко, на то, чтобы сыграть в стольких матчах, понадобилось пять лет, Лужному – три года.
Олег перешел в "Арсенал" летом 1999 за 2,75 миллиона фунтов из киевского "Динамо". Александр же очутился в лондонском клубе лишь этим летом, перейдя туда из "Ман Сити" за 35 миллионов евро.
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