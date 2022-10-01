  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко догнал Лужного по сыгранным матчам в АПЛ
В тренде

Зинченко догнал Лужного по сыгранным матчам в АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

У обоих украинцев – по 81

Зинченко догнал Лужного по сыгранным матчам в АПЛ

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня вышел в стартовом составе команды на матч против "Тоттенхэма".

Эта игра стала уже 81-й для украинца в АПЛ. Таким образом, он догнал по количеству сыгранных матчей другого украинского защитника "Арсенала" – Олега Лужного. Зинченко, на то, чтобы сыграть в стольких матчах, понадобилось пять лет, Лужному – три года.

Олег перешел в "Арсенал" летом 1999 за 2,75 миллиона фунтов из киевского "Динамо". Александр же очутился в лондонском клубе лишь этим летом, перейдя туда из "Ман Сити" за 35 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Арсенал (Лондон) АПЛ Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде