Зинченко догнал Лужного по сыгранным матчам в АПЛ

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня вышел в стартовом составе команды на матч против "Тоттенхэма".

Эта игра стала уже 81-й для украинца в АПЛ. Таким образом, он догнал по количеству сыгранных матчей другого украинского защитника "Арсенала" – Олега Лужного. Зинченко, на то, чтобы сыграть в стольких матчах, понадобилось пять лет, Лужному – три года.

Олег перешел в "Арсенал" летом 1999 за 2,75 миллиона фунтов из киевского "Динамо". Александр же очутился в лондонском клубе лишь этим летом, перейдя туда из "Ман Сити" за 35 миллионов евро.