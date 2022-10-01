Миколенко выйдет в старте на поединок АПЛ против Саутгемптона

"Саутгемптон" и "Эвертон" встретятся в девятом туре Английской Премьер-лиги. Украинский защитник Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок" с первых минут.

Это уже седьмой выход подряд в старте "Эвертона" для игрока сборной Украины. Он появлялся в основе во всех матчах подопечных Лэмпарда в АПЛ.

Отметим, что "Эвертон" и "Саутгемптон" перед этим матчем идут рядом в турнирной таблице, занимая соответственно 13 и 14 место, имея по семь очков за семь встреч.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию этого матча.