Кухаревич выйдет в старте за Хиберниан второй матч подряд
Коуч доверяет украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Николай Кухаревич выйдет в стартовом составе шотландского "Хиберниана" на матч с "Росс Каунти". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее украинский футболист выходил в старте на матч в прошлом туре чемпионата Шотландии против "Абердина" (3:1). Николай провел на поле 85 минут и отдал ассист.
Как известно, Кухаревич играет за "Хиберниан" в аренде французского "Труа". В прошлом сезоне он играл за бельгийский "Левен".
Lee Johnson has named his side to face Ross County this afternoon ????#cinchPrem pic.twitter.com/LeOXmCm0PA— Hibernian Football Club (@HibernianFC) October 1, 2022
Популярное сейчас
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
- Реал летом рассмотрит вариант с продажей Лунина
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО