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Кухаревич выйдет в старте за Хиберниан второй матч подряд

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Кухаревич выйдет в старте за Хиберниан второй матч подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Николай Кухаревич выйдет в стартовом составе шотландского "Хиберниана" на матч с "Росс Каунти". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее украинский футболист выходил в старте на матч в прошлом туре чемпионата Шотландии против "Абердина" (3:1). Николай провел на поле 85 минут и отдал ассист.

Как известно, Кухаревич играет за "Хиберниан" в аренде французского "Труа". В прошлом сезоне он играл за бельгийский "Левен".

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В статье: Хайберниан (Шотландия) Николай Кухаревич
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