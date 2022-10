Кухаревич выйдет в старте за Хиберниан второй матч подряд

Украинский нападающий Николай Кухаревич выйдет в стартовом составе шотландского "Хиберниана" на матч с "Росс Каунти". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее украинский футболист выходил в старте на матч в прошлом туре чемпионата Шотландии против "Абердина" (3:1). Николай провел на поле 85 минут и отдал ассист.

Как известно, Кухаревич играет за "Хиберниан" в аренде французского "Труа". В прошлом сезоне он играл за бельгийский "Левен".

Lee Johnson has named his side to face Ross County this afternoon ????#cinchPrem pic.twitter.com/LeOXmCm0PA