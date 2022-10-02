Андрей Лунин сыграет за Реал впервые в сезоне. Первый матч украинца на Сантьяго Бернабеу

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч Ла Лиги против "Осасуны". Игра пройдет на Сантьяго Бернабеу. Таким образом, Лунин впервые сыграет за "Реал" дома.

Запасным вратарем "Мадрида" в предстоящем матче станет Лукас Каньисарес – сын экс-вратаря сборной Испании, "Валенсии" и "Реала" Сантьяго Каньисареса. Лукас пока что ни разу не играл в Ла Лиге.

Стартовый состав "Реала":

Андрей Лунин – Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Флориан Менди – Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Дани Себальос – Родриго, Карим Бензема, Вини Джуниор