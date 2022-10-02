Андрей Лунин сыграет за Реал впервые в сезоне. Первый матч украинца на Сантьяго Бернабеу
Соперник Реала – Осасуна
Фото: TEAMtalk
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч Ла Лиги против "Осасуны". Игра пройдет на Сантьяго Бернабеу. Таким образом, Лунин впервые сыграет за "Реал" дома.
Запасным вратарем "Мадрида" в предстоящем матче станет Лукас Каньисарес – сын экс-вратаря сборной Испании, "Валенсии" и "Реала" Сантьяго Каньисареса. Лукас пока что ни разу не играл в Ла Лиге.
Стартовый состав "Реала":
Андрей Лунин – Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Флориан Менди – Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Дани Себальос – Родриго, Карим Бензема, Вини Джуниор
????✅ Our starting XI ???? @osasuna_en! #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/HyEv6I6dYZ— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 2, 2022
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