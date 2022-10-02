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Андрей Лунин пропустил в первом матче в сезоне – от Осасуны. Видео

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Гол забил Кике Гарсия

Андрей Лунин пропустил в первом матче в сезоне – от Осасуны. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин играет первый матч в сезоне за мадридский "Реал". Более того, это его дебют на домашнем стадионе команды – Сантьяго Бернабеу.

Первым забил "Реал" – на 42 минуте Вини Джуниор попал из-за границ штрафной "Осасуны". Однако спустя несколько минут после перерыва команда из Памплоны сравняла – Кике Гарсия пробил головой из центра штрафной.

Таким образом, закончилась серия Лунина без пропущенных мячей, которая длилась 323 минуты. Андрей пропускал в каждом матче за "Реал", в котором принимал участие.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.10.2022 в 00:03
Луніна банка.. Пора назад в Зорю.. як колись Чигринський ...
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