Андрей Лунин пропустил в первом матче в сезоне – от Осасуны. Видео
Гол забил Кике Гарсия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин играет первый матч в сезоне за мадридский "Реал". Более того, это его дебют на домашнем стадионе команды – Сантьяго Бернабеу.
Первым забил "Реал" – на 42 минуте Вини Джуниор попал из-за границ штрафной "Осасуны". Однако спустя несколько минут после перерыва команда из Памплоны сравняла – Кике Гарсия пробил головой из центра штрафной.
Таким образом, закончилась серия Лунина без пропущенных мячей, которая длилась 323 минуты. Андрей пропускал в каждом матче за "Реал", в котором принимал участие.
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03.10.2022 в 00:03
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