Андрей Лунин пропустил в первом матче в сезоне – от Осасуны. Видео

Украинский голкипер Андрей Лунин играет первый матч в сезоне за мадридский "Реал". Более того, это его дебют на домашнем стадионе команды – Сантьяго Бернабеу.

Первым забил "Реал" – на 42 минуте Вини Джуниор попал из-за границ штрафной "Осасуны". Однако спустя несколько минут после перерыва команда из Памплоны сравняла – Кике Гарсия пробил головой из центра штрафной.

Таким образом, закончилась серия Лунина без пропущенных мячей, которая длилась 323 минуты. Андрей пропускал в каждом матче за "Реал", в котором принимал участие.