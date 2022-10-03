Соболь попал в команду недели чемпионата Бельгии
Украинец отметился красивым голом со штрафного
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь попал в символическую сборную 10-го тура чемпионата Бельгии по версии SofaScore.
27-летний футболист забил красивый гол прямым ударом со штрафного в ворота "Мехелена" (3:0). Отметим, что это дебютный мяч Эдуарда в этом сезоне. Действия украинца были оценены в 8.3 балла. Он стал не единственным игроком "Брюгге" в этой топ-11 неделе. Компанию ему составил полузащитник Рафаэль Оньедика (7.5).
В текущем сезоне Соболь принял участие в восьми матчах "черно-синих". После 10-ти сыгранных матчей "Брюгге" занимает третье место в турнирной таблице Лиги Жупиле.
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