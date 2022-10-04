Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ
Компанию ему составили Де Брюйне и Холанд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.
23-летний Миколенко вышел в старте на выездной матч против "Саутгемптона" (2:1). Виталий провел на поле все 90 минут и получил высокую оценку 7.6. Интересно, что украинец единственный представитель "ирисок", которому удалось пробиться в команду недели.
Компанию ему в символической сборной составили: Тиагу Силва ("Челси"), Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Джек Грилиш (все - "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Киран Триппьер ("Ньюкасл Юнайтед"), Бен Ми ("Брентфорд"), Иллан Меслиер ("Лидс Юнайтед") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").
В текущем сезоне Миколенко провел 8 матчей за "Эвертон", результативными действиями не отмечался.
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Интер - Барселона: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2022
- Украина нацелилась на ЧМ, Лестер одержал первую победу. Главные новости за 3 октября
- Куртуа получил травму. Сегодня Лунин впервые в сезоне сыграет за Реал
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга