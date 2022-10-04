Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.

23-летний Миколенко вышел в старте на выездной матч против "Саутгемптона" (2:1). Виталий провел на поле все 90 минут и получил высокую оценку 7.6. Интересно, что украинец единственный представитель "ирисок", которому удалось пробиться в команду недели.

Компанию ему в символической сборной составили: Тиагу Силва ("Челси"), Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Джек Грилиш (все - "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Киран Триппьер ("Ньюкасл Юнайтед"), Бен Ми ("Брентфорд"), Иллан Меслиер ("Лидс Юнайтед") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

В текущем сезоне Миколенко провел 8 матчей за "Эвертон", результативными действиями не отмечался.