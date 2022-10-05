Худобяк – о войне: Когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись

Бывший игрок львовских "Карпат" Игорь Худобяк, сейчас выступающий на Кипре за "Этникос", вспомнил свой период карьеры на россии, где он выступал за "Ростов". В частности, Худобяк рассказал, как поступило предложение поехать на россию.

"Это было, когда в "Карпатах" проходил неудачный сезон и на трансфер выставили почти весь состав. После того я решил, что хочу сменить клуб, чтобы дальше играть. Предложение поступило через моего агента Константина Нестеренко. Я решил поехать в аренду на год", - цитирует футболиста "Украинский футбол".

Переломной стала зима 2014, когда россия аннексировала Крым и часть Луганской и Донецкой областей.

"В 2013 году не было никаких проблем. Даже со временем, уже зимой, когда все события начинались, ко мне никто плохо не относился. После этих событий я вообще не хотел иметь ничего общего с Россией. Я сразу, как вернулся во Львов, то уже ни с кем не общался из "Ростова", - вспоминает Худобяк и добавил, что ни с кем из России сейчас не общается.

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В феврале 2022 года россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Худобяк признается, что сначала был шокирован.

"До последнего не верилось, что такое может случиться. Позже, когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись. Россия всегда нас оккупировала, издевалась над украинцами, все шло к этому. Жаль, что мы не готовились к войне с самого начала нашей Независимости с 1991 года, к обороне нашей страны. Сейчас отношение к россиянам на Кипре ухудшилось. Их здесь достаточно много. Из всех иностранцев именно россиян больше всего на Кипре", - отметил 37-летний игрок, ныне выступающий на Кипре за "Этникос".

Сейчас отношение к россиянам на Кипре ухудшилось. Их здесь достаточно много. Из всех иностранцев именно россиян больше всего на Кипре", - отметил 37-летний игрок.