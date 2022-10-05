Худобяк – о войне: Когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись
Футболист вспомнил свой период игры на россии
Фото: twimg.com / Автор невідомий
Бывший игрок львовских "Карпат" Игорь Худобяк, сейчас выступающий на Кипре за "Этникос", вспомнил свой период карьеры на россии, где он выступал за "Ростов". В частности, Худобяк рассказал, как поступило предложение поехать на россию.
"Это было, когда в "Карпатах" проходил неудачный сезон и на трансфер выставили почти весь состав. После того я решил, что хочу сменить клуб, чтобы дальше играть. Предложение поступило через моего агента Константина Нестеренко. Я решил поехать в аренду на год", - цитирует футболиста "Украинский футбол".
Переломной стала зима 2014, когда россия аннексировала Крым и часть Луганской и Донецкой областей.
"В 2013 году не было никаких проблем. Даже со временем, уже зимой, когда все события начинались, ко мне никто плохо не относился. После этих событий я вообще не хотел иметь ничего общего с Россией. Я сразу, как вернулся во Львов, то уже ни с кем не общался из "Ростова", - вспоминает Худобяк и добавил, что ни с кем из России сейчас не общается.
В феврале 2022 года россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Худобяк признается, что сначала был шокирован.
"До последнего не верилось, что такое может случиться. Позже, когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись. Россия всегда нас оккупировала, издевалась над украинцами, все шло к этому. Жаль, что мы не готовились к войне с самого начала нашей Независимости с 1991 года, к обороне нашей страны.
Сейчас отношение к россиянам на Кипре ухудшилось. Их здесь достаточно много. Из всех иностранцев именно россиян больше всего на Кипре", - отметил 37-летний игрок, ныне выступающий на Кипре за "Этникос".
Сейчас отношение к россиянам на Кипре ухудшилось. Их здесь достаточно много. Из всех иностранцев именно россиян больше всего на Кипре", - отметил 37-летний игрок.
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