Екатерина Монзуль будет судить на краю Европы
Сегодня харьковчанке предстоит важный поединок
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Украинская арбитр Екатерина Монзуль получила очередное международное назначение. Ей предстоит отсудить стыковой матч отборочного цикла ЧМ-2023 среди женщин между сборными Португалии и Бельгии. Этот матч состоится сегодня на стадионе «Эстадиу де Визела» в небольшом португальском городке Визела, расположенном на западе страны, на самом краю Европы.
В роли ассистенток на линии харьковчанке будут помогать ее соотечественницы – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
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