Екатерина Монзуль будет судить на краю Европы

Украинская арбитр Екатерина Монзуль получила очередное международное назначение. Ей предстоит отсудить стыковой матч отборочного цикла ЧМ-2023 среди женщин между сборными Португалии и Бельгии. Этот матч состоится сегодня на стадионе «Эстадиу де Визела» в небольшом португальском городке Визела, расположенном на западе страны, на самом краю Европы.

В роли ассистенток на линии харьковчанке будут помогать ее соотечественницы – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.