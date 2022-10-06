  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Екатерина Монзуль будет судить на краю Европы
В тренде

Екатерина Монзуль будет судить на краю Европы

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня харьковчанке предстоит важный поединок

Екатерина Монзуль будет судить на краю Европы

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская арбитр Екатерина Монзуль получила очередное международное назначение. Ей предстоит отсудить стыковой матч отборочного цикла ЧМ-2023 среди женщин между сборными Португалии и Бельгии. Этот матч состоится сегодня на стадионе «Эстадиу де Визела» в небольшом португальском городке Визела, расположенном на западе страны, на самом краю Европы.

В роли ассистенток на линии харьковчанке будут помогать ее соотечественницы – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде