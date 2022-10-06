Marca: Куртуа вернется к матчу с Барселоной. До этого играть Лунин
Андрей сыграет еще два матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Основной вратарь "
Также источник пишет, что скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" 11 октября.
В тренерском штабе ждут возвращения Куртуа к матчу с "Барселоной" 16 октября, а до того играть будет украинский вратарь Андрей Лунин.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Marca
Популярное сейчас
- Ренн - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
- Днепр-1 - Вадуц. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 6 октября 2022
- Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet