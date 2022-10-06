Marca: Куртуа вернется к матчу с Барселоной. До этого играть Лунин

Основной вратарь " Реала " Тибо Куртуа пропустил сегодняшнюю тренировку и точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе", сообщает Marca.

Также источник пишет, что скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" 11 октября.

В тренерском штабе ждут возвращения Куртуа к матчу с "Барселоной" 16 октября, а до того играть будет украинский вратарь Андрей Лунин.