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Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную Украины, но вышел на матч АПЛ

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Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную Украины, но вышел на матч АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, почему он пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, однако сыграл в первом поединке лондонской команды после паузы.

"Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога не позволила мне. Я всего полтора раза потренировался с "Арсеналом" перед матчем с "Тоттенхэмом".

Где-то уже с 15-й минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало получше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Влада Седан

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