Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную Украины, но вышел на матч АПЛ

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, почему он пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, однако сыграл в первом поединке лондонской команды после паузы.

"Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога не позволила мне. Я всего полтора раза потренировался с "Арсеналом" перед матчем с "Тоттенхэмом".

Где-то уже с 15-й минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало получше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился", - сказал Зинченко.