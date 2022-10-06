Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную Украины, но вышел на матч АПЛ
Все из-за травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, почему он пропустил матчи
"Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога не позволила мне. Я всего полтора раза потренировался с "Арсеналом" перед матчем с "Тоттенхэмом".
Где-то уже с 15-й минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало получше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился", - сказал Зинченко.
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Источник:Влада Седан
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