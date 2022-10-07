  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
В тренде

Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался

Наши за границей
(1 голосов)

В лондонском клубе физическая нагрузка гораздо выше

Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался

Фото: arsenal.com

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал тренировочный процесс в лондонском клубе.

"После 5 лет в "Сити" и после моего перехода в "Арсенал" я понял, что до этого я совсем не тренировался. В первый день здесь я подумал, что в "Арсенале" какие-то работы. Мы работали и работаем как сумасшедшие: зал, поле, зал и так далее.

Я не говорю, что не работал так в "Сити", но в "Арсенале" гораздо выше физическая нагрузка на игроков", - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Читайте такжеЗинченко рассказал, почему не сыграл за сборную Украины, но вышел на матч АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Влада Седан

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде