Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал тренировочный процесс в лондонском клубе.

"После 5 лет в "Сити" и после моего перехода в "Арсенал" я понял, что до этого я совсем не тренировался. В первый день здесь я подумал, что в "Арсенале" какие-то работы. Мы работали и работаем как сумасшедшие: зал, поле, зал и так далее.

Я не говорю, что не работал так в "Сити", но в "Арсенале" гораздо выше физическая нагрузка на игроков", - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.