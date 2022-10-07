Ярмоленко забил свой второй гол за Аль-Айн - ВИДЕО
Открыл счет в матче чемпионата
Фото: alainclub.ae
В пятницу, 7 октября, в чемпионате "Аль-Айн" встречается с "Диббой" в матче 5-го тура.
На 12-й минуте матче счет открыл украинец Андрей Ярмоленко. К перерыву это единственный гол в матче.
Отметим, что для 32-летнего украинца это второй гол за "Аль-Айн" в официальных матчах.
Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.
"Аль-Айн" занимает 4-е место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на 5 баллов.
Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer ???????????????? pic.twitter.com/G2hVilfYne— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина
- Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября
- Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet