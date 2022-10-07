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Ярмоленко забил свой второй гол за Аль-Айн - ВИДЕО

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Открыл счет в матче чемпионата

Ярмоленко забил свой второй гол за Аль-Айн - ВИДЕО

Фото: alainclub.ae

Новина українською

В пятницу, 7 октября, в чемпионате "Аль-Айн" встречается с "Диббой" в матче 5-го тура.

На 12-й минуте матче счет открыл украинец Андрей Ярмоленко. К перерыву это единственный гол в матче.

Отметим, что для 32-летнего украинца это второй гол за "Аль-Айн" в официальных матчах.

Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.

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"Аль-Айн" занимает 4-е место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на 5 баллов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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