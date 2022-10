Ярмоленко забил свой второй гол за Аль-Айн - ВИДЕО

В пятницу, 7 октября, в чемпионате "Аль-Айн" встречается с "Диббой" в матче 5-го тура.

На 12-й минуте матче счет открыл украинец Андрей Ярмоленко. К перерыву это единственный гол в матче.

Отметим, что для 32-летнего украинца это второй гол за "Аль-Айн" в официальных матчах.

Всего у Ярмоленко 2 гола и 2 результативные передачи за первые 5 туров.

"Аль-Айн" занимает 4-е место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на 5 баллов.

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer ???????????????? pic.twitter.com/G2hVilfYne