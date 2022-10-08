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Украинский полузащитник оформил дубль после выхода на замену в индийской Суперлиге – ВИДЕО

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Это был его первый матч за новую команду

Украинский полузащитник оформил дубль после выхода на замену в индийской Суперлиге – ВИДЕО

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Украинский полузащитник Иван Калюжный ударно дебютировал в своем новом коллективе. Вчера, 7 октября, он сыграл первый матч за индийскую команду Керала Бластерс и сразу оформил дубль.

Калюжный вышел на замену на 79-й минуте, а уже через две минуты впервые отличился в этом матче. Также Иван поставил эффектную точку красивым дальним ударом уже на 89-й минуте встречи, сделав доведя счет на табло до 3:1.

На видео первый гол показывают на 1:00, второй – на 0:07.

Отметим, что Калюжный присоединился к Керала Бластерс в июле этого года на правах аренды из Александрии. До этого он выступал также в аренде в исландском "Кеплавике".

Также добавим, что поединок "Кералы Бластерс" с "Ист Бенгалом" стал матчем-открытием сезона индийской Суперлиги.

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В статье: Иван Калюжный Керала Бластерс
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