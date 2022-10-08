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Игнатенко в пятый раз подряд выйдет в старте Бордо

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Против команды, которая в прошлом сезоне тоже играла в Лиге 1

Игнатенко в пятый раз подряд выйдет в старте Бордо

Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий

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Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко продолжает регулярно получать игровую практику во французском клубе. На матч 11 тура Лиги 2 он также появится в стартовом составе "жирондинцев".

Опорник уже в пятый раз подряд выйдет с первых минут за "Бордо". В этом сезоне на его счету девять матчей в Лиге 2 из 10 возможных. Игнатенко пропустил только встречу шестого тура против "Кэвилли Руан" - тогда полузащитник даже не попал в заявку.

Отметим, что и "Бордо", и "Мец" в прошлом сезоне выступали в Лиге 1, однако опустились ниже дивизионом. После 10 туров выступлений в Лиге 2 "жирондинцы" лидируют в первенстве, в то время как "темно-бордовые" идут на девятой позиции. Разрыв между командами составляет шесть очков.

Матч начнется в 16.00.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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