Тренер Краковии: Мы все очень рассчитываем на Коноплянку
У Евгения неплохие результаты
Фото: dynamo.kiev.ua
Наставник польской Краковии Яцек Зелинский прокомментировал важность украинского вингера Евгения Коноплянки для команды:
“Мы все очень рассчитываем на него. После матча с “Ракувом” он сыграл слабее в следующих поединках. Потом Коноплянка заболел и в матче с “Радомяком” я не хотел его выпускать.
Мы до сих пор рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с “Ракувом”, - сказал Зелинский.
Отметим, что Коноплянка забил 31 августа и 3 сентября в двух матчах подряд и помог победить своей команде. В общей сложности на его счету два гола в шести матчах в этом сезоне.
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