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Тренер Краковии: Мы все очень рассчитываем на Коноплянку

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У Евгения неплохие результаты

Тренер Краковии: Мы все очень рассчитываем на Коноплянку

Фото: dynamo.kiev.ua

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Наставник польской Краковии Яцек Зелинский прокомментировал важность украинского вингера Евгения Коноплянки для команды:

“Мы все очень рассчитываем на него. После матча с “Ракувом” он сыграл слабее в следующих поединках. Потом Коноплянка заболел и в матче с “Радомяком” я не хотел его выпускать.

Мы до сих пор рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с “Ракувом”, - сказал Зелинский.

Отметим, что Коноплянка забил 31 августа и 3 сентября в двух матчах подряд и помог победить своей команде. В общей сложности на его счету два гола в шести матчах в этом сезоне.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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