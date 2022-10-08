Тренер Краковии: Мы все очень рассчитываем на Коноплянку

Наставник польской Краковии Яцек Зелинский прокомментировал важность украинского вингера Евгения Коноплянки для команды:

“Мы все очень рассчитываем на него. После матча с “Ракувом” он сыграл слабее в следующих поединках. Потом Коноплянка заболел и в матче с “Радомяком” я не хотел его выпускать.

Мы до сих пор рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с “Ракувом”, - сказал Зелинский.