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Максим Кучерявый впервые сыграл в старте Сент-Джонстона в чемпионате. Против Селтика

Наши за границей
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Украинец отыграл 62 минуты и получил желтую

Максим Кучерявый впервые сыграл в старте Сент-Джонстона в чемпионате. Против Селтика

Фото: STV News

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Максим Кучерявый сегодня впервые в карьере вышел в стартовом составе "Сент-Джонстона" на матч чемпионата Шотландии. Такой случай выпал на матч против лидера лиги – "Селтика".

Кучерявый запомнился лишь получением желтой карточки за удар соперника локтем на 53 минуте. Всего через десять минут молодого украинца уже заменили на 31-летнего Аластера Кроуфорда.

Всего за "Сент-Джонстон" Кучерявый успел отыграть семь игр во всех турнирах: три в шотландской Премьер-лиге и четыре – в Кубке лиги. За все эти матчи Максиму так и не удалось сделать ни одного результативного действия.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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