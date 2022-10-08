Максим Кучерявый впервые сыграл в старте Сент-Джонстона в чемпионате. Против Селтика
Украинец отыграл 62 минуты и получил желтую
Фото: STV News
Украинский полузащитник Максим Кучерявый сегодня впервые в карьере вышел в стартовом составе "Сент-Джонстона" на матч чемпионата Шотландии. Такой случай выпал на матч против лидера лиги – "Селтика".
Кучерявый запомнился лишь получением желтой карточки за удар соперника локтем на 53 минуте. Всего через десять минут молодого украинца уже заменили на 31-летнего Аластера Кроуфорда.
Всего за "Сент-Джонстон" Кучерявый успел отыграть семь игр во всех турнирах: три в шотландской Премьер-лиге и четыре – в Кубке лиги. За все эти матчи Максиму так и не удалось сделать ни одного результативного действия.
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