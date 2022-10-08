Миколенко: Хочу быть как Эшли Коул - быть более агрессивным в атаке

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился мыслями накануне поединка 10-го тура АПЛ.

- Мы выиграли две последние игры, чего и хотели. Против "Саутгемптона", может быть, мы и не играли хорошо, но мы выиграли на выезде, и это прекрасное чувство. Перед игрой с "Вест Хэмом" у нас было четыре ничьи в чемпионате, и мы очень хотели этой победы. Это было важно для нашей уверенности. Получив это, мы продолжили это в "Саутгемптоне", что нам и нужно делать. Сейчас мы сосредоточены на следующей игре, чтобы продолжить.

- Вы начинали в старте все матчи лиги в этом сезоне. Насколько это важно для вашей формы?

- Это так, но я хочу играть лучше, потому что знаю, что иногда ошибался в матчах. Это нормально для всех игроков. Но я точно хочу сыграть лучше в следующей игре. У нас хороший соперник в лице "Манчестер Юнайтед", и я уверен, что смогу стать лучше.

- Вас тренирует один из один из лучших левых защитников в истории АПЛ - Эшли Коул. Насколько он важен для вас?

- Сразу после этого интервью у нас встреча! Мы много говорим о моей игре, о моей фигуре, о моих движениях… Я смотрю ролики с участием Эшли, когда он играл за "Челси", и изучаю их. Он был агрессивен, и я хочу быть таким, как он, – хочу больше играть в атаке. В последних играх я плохо играл в атаке, а он в этом смысле был одним из лучших.

- На другой стороне поля капитан клуба Шеймус Коулман. Как он любит играть?

- оулман - большой капитан и фантастический человек. Я постоянно смотрю, как он играет. Когда мы играли в "Саутгемптоне" на прошлой неделе, он здорово помог мне и вселил в меня уверенность на поле, а еще он отличный защитник.

- Впереди большой матч с "Манчестер Юнайтед" на "Гудисон". Что вы ожидаете от этого поединка?

- Мы хотим победить. Это будет сложный матч, но мы в "Гудисоне" и знаем, что наши болельщики создадут для нас очень хорошую атмосферу. Мы все вместе будем идти к победе. Нам не нужно ни о чем переосмысливать, мы находимся в начале длинного сезона, и нам просто нужно набрать три очка.

Встреча между "ирисками" и "красными дьяволами" пройдет завтра, 9-го октября. Начало встречи - 21:00.