Лунин сыграет в основе Реала в третьем матче подряд – на этот раз против Хетафе
В предыдущих двух играх Андрей пропускал
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч восьмого тура Ла Лиги против "Хетафе". Украинский вратарь Андрей Лунин снова, уже в третий раз подряд, выйдет в основном составе клуба.
В предыдущих двух матчах украинцу так и не удалось не пропустить – Лунину забивали как "Осасуна" в Ла Лиге, так и донецкий "Шахтер" в Лиге Чемпионов. Как сообщается, основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернется уже в следующем туре – в матче против "Барселоны".
Стартовый состав "Реала":
Андрей Лунин – Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Давид Алаба – Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга – Феде Вальверде, Родриго, Вини Джуниор
????✅ Our starting ???????? ???? @GetafeCF! #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/Ji4x50XMGG— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 8, 2022
Популярное сейчас
- В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны
- Английские болельщики собрали 2 миллиона подписей, чтобы запретить Холанду играть в АПЛ
- Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП
- Худобяк – о войне: Когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО