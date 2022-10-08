Лунин сыграет в основе Реала в третьем матче подряд – на этот раз против Хетафе

Мадридский "Реал" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч восьмого тура Ла Лиги против "Хетафе". Украинский вратарь Андрей Лунин снова, уже в третий раз подряд, выйдет в основном составе клуба.

В предыдущих двух матчах украинцу так и не удалось не пропустить – Лунину забивали как "Осасуна" в Ла Лиге, так и донецкий "Шахтер" в Лиге Чемпионов. Как сообщается, основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернется уже в следующем туре – в матче против "Барселоны".

Стартовый состав "Реала":

Андрей Лунин – Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Давид Алаба – Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга – Феде Вальверде, Родриго, Вини Джуниор