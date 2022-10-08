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Лунин сыграет в основе Реала в третьем матче подряд – на этот раз против Хетафе

Наши за границей
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В предыдущих двух играх Андрей пропускал

Лунин сыграет в основе Реала в третьем матче подряд – на этот раз против Хетафе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч восьмого тура Ла Лиги против "Хетафе". Украинский вратарь Андрей Лунин снова, уже в третий раз подряд, выйдет в основном составе клуба.

В предыдущих двух матчах украинцу так и не удалось не пропустить – Лунину забивали как "Осасуна" в Ла Лиге, так и донецкий "Шахтер" в Лиге Чемпионов. Как сообщается, основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернется уже в следующем туре – в матче против "Барселоны".

Стартовый состав "Реала":

Андрей Лунин – Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Давид Алаба – Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга – Феде Вальверде, Родриго, Вини Джуниор

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
08.10.2022 в 20:52
Такі дочекався свого часу, молодець, Андрію!
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