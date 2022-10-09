Андрей Лунин провел первый сухой матч за Реал

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отыграл уже третий матч в основе подряд – и наконец-то не пропустил. Голкипер до сегодняшнего дня провел семь матчей за испанский клуб – и каждый раз он пропускал.

Более того, сегодняшняя победа "Реала" над "Хетафе" в рамках Ла Лиги также стала первой для украинца в этом соревновании. Раньше, с Луниным в воротах, "Мадрид" играл вничью (два раза) или проигрывал (однажды).

Как сообщалось ранее, Андрей скорее всего проведет еще один матч в основе "Реала" до возвращения Тибо Куртуа после травмы – ответную игру против "Шахтера". В первом матче Лунин пропустил, но "Мадрид" тем не менее победил 2:1.