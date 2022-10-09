Брюгге с Яремчуком и Соболем в старте всухую уступил середняку чемпионата
Да еще и на домашнем поле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 11-го тура Лиги Жюпиле украинские игроки Роман Яремчук и Эдуард Соболь только второй раз в сезоне бок о бок вышли из старта в составе “Брюгге“. Действующий чемпион Бельгии дома принимал "Вестерло".
На протяжении всего матча "черно-синие" давили на соперника. В общей сложности "Брюгге" за игру нанес 29 ударов, в том числе Яремчук пробил трижды и Соболь - дважды. Правда, в итоге благодаря двум голам после перерыва победу праздновал “Вестерло”.
WhoScored оценил действия Яремчука в 6,1, Соболь получил бал 7,1 (второй лучший в команде). Украинцы провели на поле соответственно 68 и 57 минут, после чего были заменены.
Сейчас "Брюгге" идет третьим в турнирной таблице бельгийского чемпионата, уступая первому "Антверпену" восемь очков. Следующий матч "черно-синие" сыграют 12 октября в Мадриде против "Атлетико" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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