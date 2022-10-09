Коваленко восстановился от травмы и вошел в заявку Специи на матч против Монцы
Сегодня он уже может выйти на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко залечил свою травму и вошел в заявку команд на следующий матч. "Орлята" сегодня, 9 октября, проведут поединок девятого тура чемпионата против новичка Серии А "Монцы".
Коваленко травмировался в расположении сборной Украины во время сентябрьских матчей. Полузащитник покинул расположение лагеря Петракова и продолжил восстановление в Италии. Правда, оно немного затянулось, ведь в матче прошедшего тура с "Лацио" Виктор не попал в заявку.
В общей сложности на счету Коваленко шесть матчей в этом сезоне, в половине которых он выходил в старте.
Отметим, что матч между "Специей" и "Монцой" начнется в 16:00.
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