Зинченко – о своих реакциях на голы: Если кто-то говорит, что я показушник, мне все равно
Часто у игрока эмоции выливаются в слезы
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Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал свои чрезмерные эмоции после забитых голов:
"Эмоции после гола в ворота "Тоттенхэма"? Это дерби, каждый гол очень важен. Мы доминировали, после третьего гола все поняли, что это почти конец матча. Реакция была такова, потому что хочу побеждать в каждой игре. Это нормально.
Если кто-то что-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все взгляды. Если кто-то говорит, что я показушник, мне все равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечты. Почему я не могу порадоваться за свою команду, когда что-нибудь получается?”, - сказал Зинченко.
Напомним, что Александр на минувших выходных вместе с "Арсеналом" победил "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона. Сейчас "канониры" идут на второй строчке в АПЛ, однако могут уже сегодня снова опередить "Манчестер Сити" благодаря потенциальной победе над "Ливерпулем".
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