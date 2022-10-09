Зинченко – о своих реакциях на голы: Если кто-то говорит, что я показушник, мне все равно

Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал свои чрезмерные эмоции после забитых голов:

"Эмоции после гола в ворота "Тоттенхэма"? Это дерби, каждый гол очень важен. Мы доминировали, после третьего гола все поняли, что это почти конец матча. Реакция была такова, потому что хочу побеждать в каждой игре. Это нормально.

Если кто-то что-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все взгляды. Если кто-то говорит, что я показушник, мне все равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечты. Почему я не могу порадоваться за свою команду, когда что-нибудь получается?”, - сказал Зинченко.