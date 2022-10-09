Малиновский в третий раз подряд не попал в старт Аталанты

Игрок национальной сборной Украины Руслан Малиновский в третьем матче подряд не попал в стартовый состав "Аталанты". В этот раз наставник команды Джан-Пьеро Гасперини оставил его на скамье для запасных в поединке с "Удинезе".

Полузащитник также не выходил на поле с первых минут во встречах против "Ромы" и "Фиорентины". В общей сложности Малиновский в четырех играх этого сезона появлялся в старте, еще пять раз (включая сегодняшний) начинал со скамьи для запасных.

Отметим, что перед поединком "Аталанта" и "Удинезе" находятся в зоне Лиги чемпионов. “Бергамаски” идут вторыми, а “черно-белые” расположились на четвертом месте. Между командами разрыв в одно очко.

Матч на стадионе "Дачия Арена" в Удине начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.