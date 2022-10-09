Коваленко выйдет в стартовом составе Специи впервые после травмы
Игрок готов помогать своему клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч девятого тура Серии А против "Монцы".
Украинский хавбек недавно вернулся в общую группу команды, восстановившись после травмы, из-за которой не смог помочь сборной Украины в матчах Лиги наций.
Матч между командами начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Бриантео" в Монце.
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