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Коваленко выйдет в стартовом составе Специи впервые после травмы

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Игрок готов помогать своему клубу

Коваленко выйдет в стартовом составе Специи впервые после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч девятого тура Серии А против "Монцы".

Украинский хавбек недавно вернулся в общую группу команды, восстановившись после травмы, из-за которой не смог помочь сборной Украины в матчах Лиги наций.

Матч между командами начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Бриантео" в Монце.

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В статье: Монца (Италия) Виктор Коваленко Специя
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