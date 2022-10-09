Коваленко выйдет в стартовом составе Специи впервые после травмы

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч девятого тура Серии А против "Монцы".

Украинский хавбек недавно вернулся в общую группу команды, восстановившись после травмы, из-за которой не смог помочь сборной Украины в матчах Лиги наций.

Матч между командами начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Бриантео" в Монце.