Зинченко – вне заявки. Арсенал и Ливерпуль объявили составы на предстоящий матч
Украинца нет даже в запасе
Фото: The Transfer Tavern
Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на предстоящий матч десятого тура АПЛ. Примечательно, что украинский левый защитник хозяев Александр Зинченко не попал в заявку команды.
Ранее о травме украинца не сообщали ни клуб, ни главный тренер Микель Артета. Помимо Зинченко, за "Арсенал" сегодня также не сыграют Эмиль Смит-Роу и Мохаммед Эльнени. В составе "Ливерпуля" же не появятся Артур, Наби Кейта, Энди Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс.
Стартовый состав "Арсенала":
Рамсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Эдегор, Джака, Парти – Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли
Стартовый состав "Ливерпуля":
Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Луис Диаз, Дарвин Нуньес
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