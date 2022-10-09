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Зинченко – вне заявки. Арсенал и Ливерпуль объявили составы на предстоящий матч

Наши за границей
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Украинца нет даже в запасе

Зинченко – вне заявки. Арсенал и Ливерпуль объявили составы на предстоящий матч

Фото: The Transfer Tavern

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на предстоящий матч десятого тура АПЛ. Примечательно, что украинский левый защитник хозяев Александр Зинченко не попал в заявку команды.

Ранее о травме украинца не сообщали ни клуб, ни главный тренер Микель Артета. Помимо Зинченко, за "Арсенал" сегодня также не сыграют Эмиль Смит-Роу и Мохаммед Эльнени. В составе "Ливерпуля" же не появятся Артур, Наби Кейта, Энди Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс.

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Эдегор, Джака, Парти – Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли

Стартовый состав "Ливерпуля":

Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Луис Диаз, Дарвин Нуньес

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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