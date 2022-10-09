Артета: У Александра Зинченко еще одна мышечная травма

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета в интервью перед матчем против "Ливерпуля" в десятом туре АПЛ прокомментировал отсутствие украинского левого защитника Александра Зинченко в заявке:

"У него еще одна мышечная травма, и мы посмотрим на его состояние в ближайшие несколько дней".

В последний раз Зинченко играл за "Арсенал" первого октября в дерби против "Тоттенхэма". Александр тогда провел на поле 72 минуты. Следующий матч – против "Буде/Глимт" в Лиге Европы - он пропустил.