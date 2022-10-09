Гио Цитаишвили забил первый гол за Лех в сезоне. Видео

Грузинский воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили сейчас выступает на правах аренды в познаньском "Лехе". Сегодня ему удалось забить первый гол за клуб – в матче против "Радомиака" из Радома.

Il est géorgien, il joue lui aussi sous un maillot bleu et lui aussi sait dribbler comme il se doit pour finir par une douceur. Gio Tsitaishvili qui régale avec le Lech pic.twitter.com/OlRIwLmQad — ???????????????????? & ???????????????????? ???????? (@FootPolak) October 9, 2022

Ранее Гио лишь однажды удавалось забить в польской Экстраклассе – в прошлом сезоне он, играя за краковскую "Вислу", забил все тому же "Радомиаку". Помимо этого, в семи матчах за клуб он также смог сделать два ассиста.

За "Лех" же Цитаишвили успел отыграть уже 18 матчей – и сделать все те же 1+2 по системе гол + пас. Один из ассистов он сделал в матче отбора Лиги Конференций против "Дюделанжа".