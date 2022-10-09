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Гио Цитаишвили забил первый гол за Лех в сезоне. Видео

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Еще один грузинский вингер разрывает в Европе

Гио Цитаишвили забил первый гол за Лех в сезоне. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Грузинский воспитанник киевского "Динамо" Гио Цитаишвили сейчас выступает на правах аренды в познаньском "Лехе". Сегодня ему удалось забить первый гол за клуб – в матче против "Радомиака" из Радома.

Ранее Гио лишь однажды удавалось забить в польской Экстраклассе – в прошлом сезоне он, играя за краковскую "Вислу", забил все тому же "Радомиаку". Помимо этого, в семи матчах за клуб он также смог сделать два ассиста.

За "Лех" же Цитаишвили успел отыграть уже 18 матчей – и сделать все те же 1+2 по системе гол + пас. Один из ассистов он сделал в матче отбора Лиги Конференций против "Дюделанжа".

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В статье: Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
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