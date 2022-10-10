Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

В составе хозяев принял участие украинский защитник Виталий Миколенко. 23-летний украинец вышел в основе и провел на поле все 90 минут. Статистический портал WhoScored выставил оценки участникам встречи.

Действия Миколенко были оценены в 6.5 балла - это средний показатель среди футболистов "ирисок". Лучшим игроком встречи признан португальский форвард Криштиану Роналду, забивший победный гол после выхода на замену. Он получил 7.8 балла.