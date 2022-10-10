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Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед

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Украинец провел не лучший свой матч

Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед

Фото: evertonfc.com

Новина українською

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

В составе хозяев принял участие украинский защитник Виталий Миколенко. 23-летний украинец вышел в основе и провел на поле все 90 минут. Статистический портал WhoScored выставил оценки участникам встречи.

Действия Миколенко были оценены в 6.5 балла - это средний показатель среди футболистов "ирисок". Лучшим игроком встречи признан португальский форвард Криштиану Роналду, забивший победный гол после выхода на замену. Он получил 7.8 балла.

Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед - изображение 1
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
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