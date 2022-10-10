"Держитесь как можно дальше от страны-террориста". Зинченко - о ракетных обстрелах рф
Украинец показывает миру последствия обстрелов родной страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал массированную атаку российской армией по всей территории Украины, который произошла сегодня утром, 10 октября. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.
"Это детская площадка в Украине сегодня утром.
У меня только одно сообщение всему миру: держитесь как можно дальше от россии – страны-террориста.
Родненькая, держись", - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив видео разрушенной детской площадки в Киеве.
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.10.2022 в 15:56
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