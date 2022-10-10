"Держитесь как можно дальше от страны-террориста". Зинченко - о ракетных обстрелах рф

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал массированную атаку российской армией по всей территории Украины, который произошла сегодня утром, 10 октября. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.

"Это детская площадка в Украине сегодня утром. У меня только одно сообщение всему миру: держитесь как можно дальше от россии – страны-террориста. Родненькая, держись", - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив видео разрушенной детской площадки в Киеве.