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"Держитесь как можно дальше от страны-террориста". Зинченко - о ракетных обстрелах рф

Наши за границей
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(2 голосов)

Украинец показывает миру последствия обстрелов родной страны

"Держитесь как можно дальше от страны-террориста". Зинченко - о ракетных обстрелах рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал массированную атаку российской армией по всей территории Украины, который произошла сегодня утром, 10 октября. Под ударом оказались Киев, Днепр, Львов, Тернополь, Хмельницкий и другие.

"Это детская площадка в Украине сегодня утром.

У меня только одно сообщение всему миру: держитесь как можно дальше от россии – страны-террориста.

Родненькая, держись", - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив видео разрушенной детской площадки в Киеве.

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"Держитесь как можно дальше от страны-террориста". Зинченко - о ракетных обстрелах рф - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.10.2022 в 15:56
Родеєнький, давай в Україну
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