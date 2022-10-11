Лунин: В пропущенном мяче от Осасуны ко мне претензий быть не может
Голкипер "Реала" пересмотрел эпизод с тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о своем дебюте на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге против "Осасуны" (1:1) в 7-м туре.
– Да, можно сказать, что это был мой первый матч на домашнем стадионе. Я только 20-25 минут сыграл с "Миланом" в своем первом сезоне.
Похоже, это была встреча за Кубок Сантьяго Бернабеу. То есть, я уже играл там, но официальный матч с первых минут в Ла Лиге – это было впервые. Ощущения очень положительные.
– Уже разбирали пропущенный гол от "Осасуны"?
– Им немного повезло. Мяч полетел по такой траектории… Я после игры смотрел фото и видео. На одном фото, когда я потянулся за мячом, моя рука была на уровне перекладины, а мяч был еще выше. Немного неприятная траектория.
Но да, касательно позиции с тренером посмотрели, поговорили. Каких-либо таких претензий быть не может. Все видели, что это был тяжелый мяч, – сказал Лунин в интервью Tribuna.com.
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