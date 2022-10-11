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Лунин: В пропущенном мяче от Осасуны ко мне претензий быть не может

Наши за границей
(1 голосов)

Голкипер "Реала" пересмотрел эпизод с тренером

Лунин: В пропущенном мяче от Осасуны ко мне претензий быть не может

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о своем дебюте на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге против "Осасуны" (1:1) в 7-м туре.

– Да, можно сказать, что это был мой первый матч на домашнем стадионе. Я только 20-25 минут сыграл с "Миланом" в своем первом сезоне.

Похоже, это была встреча за Кубок Сантьяго Бернабеу. То есть, я уже играл там, но официальный матч с первых минут в Ла Лиге – это было впервые. Ощущения очень положительные.

– Уже разбирали пропущенный гол от "Осасуны"?

– Им немного повезло. Мяч полетел по такой траектории… Я после игры смотрел фото и видео. На одном фото, когда я потянулся за мячом, моя рука была на уровне перекладины, а мяч был еще выше. Немного неприятная траектория.

Но да, касательно позиции с тренером посмотрели, поговорили. Каких-либо таких претензий быть не может. Все видели, что это был тяжелый мяч, – сказал Лунин в интервью Tribuna.com.

Читайте такжеАнчелотти: То, что случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина
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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Андрей Лунин
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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lionifipt (baku)
11.10.2022 в 13:48
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