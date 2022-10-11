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Лунин: Я был четвертым голкипером в Днепре, но тоже работал и ждал

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Украинский вратарь "Реала" рассказал о конкуренции за место в основе

Лунин: Я был четвертым голкипером в Днепре, но тоже работал и ждал

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в интервью Tribuna.com поделился мнениями о том, как можно выиграть конкуренцию за место в основном составе у Тибо Куртуа.

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"Сложный вопрос. Возьмем любого игрока, основного на своей позиции. Он постоянно играет, делает это на хорошем уровне и не теряет его.

Подвинуть его очень тяжело. Должно что-нибудь случиться: ротация или травма, как в этом случае.

Я никому не желаю никаких травм. Это самое плохое, что может быть в спорте и вообще со здоровьем. Но как я, например, заиграл в "Днепре"? Это был кризис. Все ушли – и очередь дошла до меня. Я был четвертым голкипером. Это случай, но я тоже работал и ждал.

И когда получил свой шанс, то нужно было проявлять себя. Мне это удалось. Здесь уже другой уровень, но также нужно ждать, продолжать работать и использовать каждую возможность, которая может случиться", — сказал Лунин.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Tribuna.com

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