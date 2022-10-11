Лунин: Я был четвертым голкипером в Днепре, но тоже работал и ждал

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в интервью Tribuna.com поделился мнениями о том, как можно выиграть конкуренцию за место в основном составе у Тибо Куртуа.

"Сложный вопрос. Возьмем любого игрока, основного на своей позиции. Он постоянно играет, делает это на хорошем уровне и не теряет его.

Подвинуть его очень тяжело. Должно что-нибудь случиться: ротация или травма, как в этом случае.

Я никому не желаю никаких травм. Это самое плохое, что может быть в спорте и вообще со здоровьем. Но как я, например, заиграл в "Днепре"? Это был кризис. Все ушли – и очередь дошла до меня. Я был четвертым голкипером. Это случай, но я тоже работал и ждал.

И когда получил свой шанс, то нужно было проявлять себя. Мне это удалось. Здесь уже другой уровень, но также нужно ждать, продолжать работать и использовать каждую возможность, которая может случиться", — сказал Лунин.