Лунин: Я был четвертым голкипером в Днепре, но тоже работал и ждал
Украинский вратарь "Реала" рассказал о конкуренции за место в основе
Фото: TEAMtalk
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в интервью Tribuna.com поделился мнениями о том, как можно выиграть конкуренцию за место в основном составе у Тибо Куртуа.
"Сложный вопрос. Возьмем любого игрока, основного на своей позиции. Он постоянно играет, делает это на хорошем уровне и не теряет его.
Подвинуть его очень тяжело. Должно что-нибудь случиться: ротация или травма, как в этом случае.
Я никому не желаю никаких травм. Это самое плохое, что может быть в спорте и вообще со здоровьем. Но как я, например, заиграл в "Днепре"? Это был кризис. Все ушли – и очередь дошла до меня. Я был четвертым голкипером. Это случай, но я тоже работал и ждал.
И когда получил свой шанс, то нужно было проявлять себя. Мне это удалось. Здесь уже другой уровень, но также нужно ждать, продолжать работать и использовать каждую возможность, которая может случиться", — сказал Лунин.
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