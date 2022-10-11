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Лунин: В Реале сказали, что это Испания и нужно разговаривать на испанском

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец рассказал, как обживался в Испании

Лунин: В Реале сказали, что это Испания и нужно разговаривать на испанском

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, как он учил испанский язык.

– Вы в Кракове после матча сборной давали интервью на испанском. Сейчас вы говорите по-украински, но иногда вырываются испанские слова. Как удалось выучить язык, ведь для многих украинских футболистов это становилось проблемой в Европе.

– Не то, чтобы я уже думал на испанском, но иногда могут вырываться какие-то слова. Потому что простые вещи уже привычны для меня на испанском. Более сложные еще нет, но что-то базовое уже вырывается на испанском.

У каждого по-разному с изучением иностранного языка. Могу коротко о себе сказать: я знал, что по окончании сезона в "Заре" куда-то уйду. И я хотел, и клуб уже был нацелен на продажу. Последние 2,5-3 месяца изучал универсальный английский, чтобы быть готовым уехать и хоть как-то общаться.

Коммуникация в коллективе – это важно. На поле нужно кричать, подсказывать и достаточно много разговаривать. Так что я немного подтянул английский. Приехал – и в первые два месяца мне это помогло. Я общался больше на английском. Но клуб сказал, что это Испания и нужно разговаривать на испанском. Весь персонал, теория – это только испанский язык.

Мне дали учителя и сказали, что через полгода я должен подтянуть язык до базового уровня. Первые два месяца я говорил по-английски, потому что мне реально тяжело давался испанский. Это совсем другой язык. Она базируется и говорится по-другому. Предложения складываются наоборот, есть слова, которых даже нет в украинском языке.

Мне было тяжело. Я уже думал, что толку не будет. Но каждый день, без выходных, проводил с учителем 1,5-2 часа, потом сам вечером еще час, и после третьего месяца начало что-то прорезаться. А может, через год я уже мог жить самостоятельно – мне не нужна была помощь клуба.

Этот год мне помогали с арендой дома, с автомобилем. Когда мне нужно было куда-то уйти, я звонил по телефону и просил, а они договаривались. А через год я жил как дома.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
11.10.2022 в 20:42
На вєліком і магучєм не розуміли напевно
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.10.2022 в 20:08
Нехай так росіянам кажуть.
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0
-2

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