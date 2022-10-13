Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте - украинец может уйти зимой

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский несчастлив в итальянском клубе.

Как сообщает The Spurs Web со ссылкой на Corriere.it Bergamo, украинец может покинуть клуб в январе. Речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере. Возможной причиной ухода называют то, что 29-летний футболист не показывает ту игру, которую от него ожидают.

Летом сообщалось о заинтересованности к хавбеку со стороны "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест" и "Марселя".

В нынешнем сезоне Руслан провел 9 матчей за "Аталанту", забил один гол и отметился результативной передачей. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.