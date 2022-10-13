Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте - украинец может уйти зимой
Речь идет об аренде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский несчастлив в итальянском клубе.
Как сообщает The Spurs Web со ссылкой на Corriere.it Bergamo, украинец может покинуть клуб в январе. Речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере. Возможной причиной ухода называют то, что 29-летний футболист не показывает ту игру, которую от него ожидают.
Летом сообщалось о заинтересованности к хавбеку со стороны "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест" и "Марселя".
В нынешнем сезоне Руслан провел 9 матчей за "Аталанту", забил один гол и отметился результативной передачей. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.
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