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Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте - украинец может уйти зимой

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Речь идет об аренде

Источник: Малиновский несчастлив в Аталанте - украинец может уйти зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский несчастлив в итальянском клубе.

Как сообщает The Spurs Web со ссылкой на Corriere.it Bergamo, украинец может покинуть клуб в январе. Речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере. Возможной причиной ухода называют то, что 29-летний футболист не показывает ту игру, которую от него ожидают.

Летом сообщалось о заинтересованности к хавбеку со стороны "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест" и "Марселя".

В нынешнем сезоне Руслан провел 9 матчей за "Аталанту", забил один гол и отметился результативной передачей. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
The Spurs Web

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