Малиновский: У меня никогда не было конфликтов с Гасперини

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в интервью "Київський Торт" рассказал о возможности ухода летом и о своей текущей ситуации в клубе.

– Руслане, такое название как "Малиновский ушел из "Аталанты" ждали все болельщики в конце августа. Что не сложилось?

– Не сложилось – не договорились.

– Но разговоры о твоем уходе из клуба были на самых высоких уровнях?

– Ну да, конечно. Не перешел, это уже прошло и нет, ни при чем это обсуждать.

– Ну подожди, самое главное было – это "Тоттенхэм", и ты там уже одной ногой, "Марсель" с огромной зарплатой.

– Пишут многое, но 80% – это неправда, начиная с каких-то отношений между футболистом – клубом, футболистом – тренером это все неправда. Во-вторых, сколько хочет "Аталанта" – тоже неправда.

И третий момент – это то, что о контракте, который там остался до лета. У меня до 2024 года контракт.

– Одна из информаций, что у тебя с Гасперини был конфликт? У тебя не было конфликта с Гасперини, а у него с президентом или спортивным директором?

– Нет, я не знаю, у меня никогда здесь за три года ни с клубом, ни с мистером не было никаких моментов или конфликтов.

Я даже с ним разговаривал перед окончанием трансферного окна, и он мне говорил: "Если будет какой-то вариант с лучшим контрактом, с лучшими условиями – я буду рад за тебя", - вот что он мне говорил, у меня никогда не было конфликтов с мистером.

– Гасперини дал интервью, где сказал, что хочу приобрести футболиста, забивающего более 6 мячей. Украинцев эта фраза задела.

– Я за три года уже знаю, что он хочет от нападающих, от той позиции, где я играю, но я пришел сюда, играл в "Генке", в сборной всегда полузащитника, а здесь я играю нападающего, поэтому некоторые качества, которые он хочет на этой позиции...

Он мне откровенно все говорит и говорил, что я могу на этой позиции играть, но ему нужны здесь другого плана футболисты. Ну это ни в коей мере, что он мне говорит, будто я плохой футболист.

– Более 100 матчей в Серии А. Рассчитывал на такие цифры, когда переходил?

– Для меня это такой индивидуально очень высокий показатель.

Ровно за 3 сезона я сыграл 100 матчей. Мне очень приятно, что я сыграл столько матчей и с такой статистикой голов и ассистов в Серии А. Я считаю, что это не так-то легко, — сказал Малиновский.