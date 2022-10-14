Лунину приготовиться. Участие Куртуа в Эль-Класико почти исключено
Бельгиец пропустил уже четыре игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа, вероятнее всего, пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится уже в это воскресенье, 16 октября.
По информации ресурса Relevo, 30-летний бельгиец не тренировался вчера с общей группой. Его участие в Эль-Классико почти исключено. Куртуа уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).
Courtois no se ha entrenado con el grupo y su presencia en el Clásico está casi descartada.— Relevo (@relevo) October 14, 2022
✍ @sergiofernan5ez pic.twitter.com/DZW6XSTFMB
Напомним, что в его отсутствии на воротах "Реала" с первых минут играет украинский вратарь Андрей Лунин. Встреча между "сливочными" и "блаугранас" начнется в 17:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября
- Уничтожены еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо
- "Станиславович продолжает". Ребров передал ВСУ еще один автомобиль
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс