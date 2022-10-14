  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунину приготовиться. Участие Куртуа в Эль-Класико почти исключено
В тренде

Лунину приготовиться. Участие Куртуа в Эль-Класико почти исключено

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Бельгиец пропустил уже четыре игры

Лунину приготовиться. Участие Куртуа в Эль-Класико почти исключено

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа, вероятнее всего, пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится уже в это воскресенье, 16 октября.

По информации ресурса Relevo, 30-летний бельгиец не тренировался вчера с общей группой. Его участие в Эль-Классико почти исключено. Куртуа уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).

Напомним, что в его отсутствии на воротах "Реала" с первых минут играет украинский вратарь Андрей Лунин. Встреча между "сливочными" и "блаугранас" начнется в 17:15 по киевскому времени.

Читайте также"На гол Реал точно наиграл". Лунин прокомментировал ничью с Шахтером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде