Лунину приготовиться. Участие Куртуа в Эль-Класико почти исключено

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа, вероятнее всего, пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится уже в это воскресенье, 16 октября.

По информации ресурса Relevo, 30-летний бельгиец не тренировался вчера с общей группой. Его участие в Эль-Классико почти исключено. Куртуа уже пропустил два матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:1 - первый матч, 1:1 - второй матч), а также игры Ла Лиги с "Осасуной" (1:1) и "Хетафе" (1:0).

Courtois no se ha entrenado con el grupo y su presencia en el Clásico está casi descartada.



✍ @sergiofernan5ez pic.twitter.com/DZW6XSTFMB — Relevo (@relevo) October 14, 2022

Напомним, что в его отсутствии на воротах "Реала" с первых минут играет украинский вратарь Андрей Лунин. Встреча между "сливочными" и "блаугранас" начнется в 17:15 по киевскому времени.