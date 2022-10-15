Малиновский продлил контракт с Аталантой до 2025 года, - источник
Украинец продолжит играть в Бергамо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.
По данным источника, теперь договор игрока с клубом будет действовать до 2025 года. Однако, официального сообщения об этом не было.
Ранее сообщалось, что украинец мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Была информация о заинтересованности в услугах Руслана от "Тоттенхэма" и "Марселя".
29-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей за "Аталанту", где забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Tuttomercatoweb
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