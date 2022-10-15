  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский продлил контракт с Аталантой до 2025 года, - источник
В тренде

Малиновский продлил контракт с Аталантой до 2025 года, - источник

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец продолжит играть в Бергамо

Малиновский продлил контракт с Аталантой до 2025 года, - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

По данным источника, теперь договор игрока с клубом будет действовать до 2025 года. Однако, официального сообщения об этом не было.

Ранее сообщалось, что украинец мог покинуть клуб в летнее трансферное окно. Была информация о заинтересованности в услугах Руслана от "Тоттенхэма" и "Марселя".

29-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей за "Аталанту", где забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде