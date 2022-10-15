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Артета: Не знаю, примет ли Зинченко участие в матче против Лидса

Наши за границей
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Игрок до сих пор не в общей группе

Артета: Не знаю, примет ли Зинченко участие в матче против Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, сыграет ли украинский универсал Александр Зинченко в завтрашнем матче против "Лидса":

“Участие Зинченко под вопросом? Думаю, да. Что касается Алекса, то я не знаю. Он еще не был в поле. Поэтому нам нужно немного успокоиться”, - сказал Артета.

Отметим, что Зинченко пропустил последние четыре матча "канониров" из-за травмы. Всего в этом сезоне он не принял участие в 50% поединков Арсенала (6 из 12) в связи с различными повреждениями.

"Арсенал" и "Лидс" встретятся завтра, 16 октября, в 16:00.

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В статье: Микель Артета Александр Зинченко Лидс Юнайтед
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Источник:
football.london

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