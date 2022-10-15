Артета: Не знаю, примет ли Зинченко участие в матче против Лидса
Игрок до сих пор не в общей группе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал, сыграет ли украинский универсал Александр Зинченко в завтрашнем матче против "Лидса":
“Участие Зинченко под вопросом? Думаю, да. Что касается Алекса, то я не знаю. Он еще не был в поле. Поэтому нам нужно немного успокоиться”, - сказал Артета.
Отметим, что Зинченко пропустил последние четыре матча "канониров" из-за травмы. Всего в этом сезоне он не принял участие в 50% поединков Арсенала (6 из 12) в связи с различными повреждениями.
"Арсенал" и "Лидс" встретятся завтра, 16 октября, в 16:00.
Популярное сейчас
- Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
- Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Денисов: Очень велика вероятность, что Setanta выйдет из соглашения УПЛ
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО