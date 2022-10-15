  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кухаревич выйдет в старте на матч ШПЛ против Селтика
В тренде

Кухаревич выйдет в старте на матч ШПЛ против Селтика

Наши за границей
(1 голосов)

В пятый раз подряд украинец сыграет в основе

Кухаревич выйдет в старте на матч ШПЛ против Селтика

Твіттер Гіберніана

Новина українською

В рамках 11-го тура Шотландской Премьер-лиги действующий чемпион "Селтик" примет на своем поле "Хиберниан". В стартовом составе гостей на поле выйдет 21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич.

Это будет его пятое появление подряд в основе "капустных". За четыре матча он провел на поле 338 минут, отличившись одним ассистом. Результативное действие на свой счет Кухаревич записал еще в первом поединке.

На данный момент "Селтик" лидирует в турнирной таблице ШПЛ, в то время как "Хиберниан" идет третьим. Разрыв между командами составляет семь очков с матчем в запасе у “кельтов”.

Матч начнется в 17.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде