Кухаревич выйдет в старте на матч ШПЛ против Селтика

В рамках 11-го тура Шотландской Премьер-лиги действующий чемпион "Селтик" примет на своем поле "Хиберниан". В стартовом составе гостей на поле выйдет 21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич.

Here's Lee Johnson's side to face Celtic in Glasgow this afternoon! ⚫️#cinchPrem pic.twitter.com/n3rrPtnX4S