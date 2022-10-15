Кухаревич выйдет в старте на матч ШПЛ против Селтика
В пятый раз подряд украинец сыграет в основе
Твіттер Гіберніана
В рамках 11-го тура Шотландской Премьер-лиги действующий чемпион "Селтик" примет на своем поле "Хиберниан". В стартовом составе гостей на поле выйдет 21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич.
???????????????? ???????????????? ???????????????? ⚠️— Hibernian Football Club (@HibernianFC) October 15, 2022
Here's Lee Johnson's side to face Celtic in Glasgow this afternoon! ⚫️#cinchPrem pic.twitter.com/n3rrPtnX4S
Это будет его пятое появление подряд в основе "капустных". За четыре матча он провел на поле 338 минут, отличившись одним ассистом. Результативное действие на свой счет Кухаревич записал еще в первом поединке.
На данный момент "Селтик" лидирует в турнирной таблице ШПЛ, в то время как "Хиберниан" идет третьим. Разрыв между командами составляет семь очков с матчем в запасе у “кельтов”.
Матч начнется в 17.00.
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