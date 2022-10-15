Миколенко вновь попал в старт Эвертона. Сегодня клуб сыграет против Тоттенхэма

Ливерпульский "Эвертон" и лондонский "Тоттенхэм" огласили свои стартовые составы на предстоящий матч одиннадцатого тура АПЛ. Украинец Виталий Миколенко снова, уже в десятый раз подряд, сыграет в основе клуба.

За первые девять туров украинский левый защитник лишь однажды не доиграл до конца матча – против "Брентфорда" его заменили на 85 минуте. С Миколенко в основе "Эвертон" дважды победил, четырежды сыграл вничью и трижды проиграл.

Стартовый состав "Тоттенхэма":

Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Бентанкур, Хейбьерг, Перишич – Ришарлисон, Кейн, Сон

Стартовый состав "Эвертона":

Пикфорд – Коулман, Коади, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе, Онана – МакНил, Мопе, Грэй