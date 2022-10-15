Снова не в старте. Малиновский начнет 4-й подряд матч в запасе
Гасперини не доверяет Руслану
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома сыграет против "Сассуоло". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер хозяев поля Джан Пьеро Гасперини снова не включил Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды. Таким образом, украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут уже в 4-м матче подряд.
В последний раз 29-летний полузащитник выходил в старте 11-го сентября в игре против "Кремонезе".
В текущем сезоне Серии А Малиновский принял участие во всех поединках, проведя на поле 325 игровых минут. За это время Руслан записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.
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