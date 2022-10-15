  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Снова не в старте. Малиновский начнет 4-й подряд матч в запасе
В тренде

Снова не в старте. Малиновский начнет 4-й подряд матч в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Гасперини не доверяет Руслану

Снова не в старте. Малиновский начнет 4-й подряд матч в запасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома сыграет против "Сассуоло". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер хозяев поля Джан Пьеро Гасперини снова не включил Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды. Таким образом, украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут уже в 4-м матче подряд.

В последний раз 29-летний полузащитник выходил в старте 11-го сентября в игре против "Кремонезе".

В текущем сезоне Серии А Малиновский принял участие во всех поединках, проведя на поле 325 игровых минут. За это время Руслан записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде