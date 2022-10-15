Снова не в старте. Малиновский начнет 4-й подряд матч в запасе

В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома сыграет против "Сассуоло". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер хозяев поля Джан Пьеро Гасперини снова не включил Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды. Таким образом, украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут уже в 4-м матче подряд.

В последний раз 29-летний полузащитник выходил в старте 11-го сентября в игре против "Кремонезе".

В текущем сезоне Серии А Малиновский принял участие во всех поединках, проведя на поле 325 игровых минут. За это время Руслан записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.