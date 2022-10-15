  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко сделал ассист за Аль-Айн. У Андрея 6 результативных действий в 6 матчах за клуб
В тренде

Ярмоленко сделал ассист за Аль-Айн. У Андрея 6 результативных действий в 6 матчах за клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский вингер забивает или отдает уже в 5 матче подряд

Ярмоленко сделал ассист за Аль-Айн. У Андрея 6 результативных действий в 6 матчах за клуб

Фото: UAF

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко сыграл уже в шестом матче за свой новый клуб – "Аль-Айн" из чемпионата ОАЭ. Сегодня соперником команды стал "Аль-Вахда".

Украинскому вингеру удалось сделать ассист, однако "Аль-Айн" все равно потерпел поражение со счетом 2:3. Примечательно, что в каждом из последних пяти матчей Ярмоленко сумел либо забить гол, либо отдать ассист.

Всего же Андрею за шесть игр удалось забить два гола и отдать четыре ассиста. На данный момент клуб Ярмоленко и Сергея Реброва идет четвертым в таблице чемпионата. В прошлом году "Аль-Айн" стал чемпионом ОАЭ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
15.10.2022 в 23:22
Не пішить нам про цього лузера
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде