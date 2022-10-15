Ярмоленко сделал ассист за Аль-Айн. У Андрея 6 результативных действий в 6 матчах за клуб

Андрей Ярмоленко сыграл уже в шестом матче за свой новый клуб – "Аль-Айн" из чемпионата ОАЭ. Сегодня соперником команды стал "Аль-Вахда".

Andriy Yarmolenko grabbed an assist for Al Ain today for the club’s 2nd goal



However it wasn’t enough to help Rebrov’s side as they lost 3-2 to Al Wahda



pic.twitter.com/UxHv3UWhKm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 15, 2022

Украинскому вингеру удалось сделать ассист, однако "Аль-Айн" все равно потерпел поражение со счетом 2:3. Примечательно, что в каждом из последних пяти матчей Ярмоленко сумел либо забить гол, либо отдать ассист.

Всего же Андрею за шесть игр удалось забить два гола и отдать четыре ассиста. На данный момент клуб Ярмоленко и Сергея Реброва идет четвертым в таблице чемпионата. В прошлом году "Аль-Айн" стал чемпионом ОАЭ.