Ярмоленко сделал ассист за Аль-Айн. У Андрея 6 результативных действий в 6 матчах за клуб
Украинский вингер забивает или отдает уже в 5 матче подряд
Фото: UAF
Андрей Ярмоленко сыграл уже в шестом матче за свой новый клуб – "Аль-Айн" из чемпионата ОАЭ. Сегодня соперником команды стал "Аль-Вахда".
Andriy Yarmolenko grabbed an assist for Al Ain today for the club’s 2nd goal— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 15, 2022
However it wasn’t enough to help Rebrov’s side as they lost 3-2 to Al Wahda
pic.twitter.com/UxHv3UWhKm
Украинскому вингеру удалось сделать ассист, однако "Аль-Айн" все равно потерпел поражение со счетом 2:3. Примечательно, что в каждом из последних пяти матчей Ярмоленко сумел либо забить гол, либо отдать ассист.
Всего же Андрею за шесть игр удалось забить два гола и отдать четыре ассиста. На данный момент клуб Ярмоленко и Сергея Реброва идет четвертым в таблице чемпионата. В прошлом году "Аль-Айн" стал чемпионом ОАЭ.
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