Малиновский не сыграл за Аталанту. Последний раз Руслан отыграл 90 минут еще до войны

В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома обыграла "Сассуоло" - со счетом 2:1.

Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и в итоге не вышел на поле. Последний раз украинский хавбек выходил на поле в матче прошлого тура Серии А против "Удинезе" (2:2) - тогда 29-летний полузащитник вышел на замену на 65-й минуте встречи.

Примечательно, что Руслан не появляется на поле с первых минут в футболке "Аталанты" уже в 4-м матче подряд.

Еще более интересным выглядит тот факт, что последний раз, когда главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини доверил украинцу место в старте и позволил отыграть все основное время, был буквально в другом мире - до полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда, 20-го февраля Малиновский отыграл полностью матч против "Фиорентины" - команда из Бергамо минимально проиграла 0:1.

В текущем сезоне Серии А Малиновский принял участие во всех поединках, проведя на поле 325 игровых минут. За это время Руслан записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.