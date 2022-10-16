Интер готов заплатить за Малиновского 25 миллионов евро уже в январе – СМИ
“Нераззурри” нужен украинец
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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может уже в следующем январе стать игроком "Интера". Об этом сообщает итальянский ресурс Calciopolis.
Сумма трансфера может достигать 25 миллионов евро, и “Интер” готов отдать эту сумму. Правда, миланцы постараются сбить цену на полузащитника. Также “нераззурри” планировали предложить “бергамаскам” кого-то из своих игроков, однако “Аталанта” не хочет идти на такие условия.
Руководство текущего клуба Малиновского даст добро на трансфер игрока, если получит предложение, которое его усторит. Аппетиты "Аталанты" доподлинно неизвестны.
Отметим, что Малиновский не попал в основной состав "бергамасков" в последних четырех матчах. За этот период он провел 46 минут, а во вчерашнем поединке против “Сассуоло” и вообще на поле не выходил.
Добавим, что после субботнего игрового дня "Аталанта" лидирует в турнирной таблице Серии А. Правда, у "Наполи" есть шанс обогнать "бергамасков" в случае положительного результата в противостоянии с "Болоньей".
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